Tre corpi per tre storie Sogno, passione, libertà 

La magia della neve, la forza delle passioni e l'impegno per i diritti e la libertà delle donne si intrecciano nell'intrigante “Trittico” firmato da Adriano Bolognino, giovane ma già affermato e apprezzato coreografo, vincitore del Premio Danza & Danza 2022, in cartellone oggi alle 20.30 al Bocheteatro di Nuoro, domani alle 21 al Centrale di Carbonia, dopodomani alle 21 al Comunale di San Gavino Monreale e infine mercoledì 7 febbraio alle 21 al Gavì Ballero di Alghero sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Danza organizzata dal CeDAC con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni.

Le tre azioni

“Trittico” – produzione Körper / Centro Nazionale di Produzione della Danza – riunisce tre creazioni interessanti e significative dell'artista partenopeo, da “Come Neve” che evoca l'incanto di un mondo avvolto in un candido manto, in un ideale ritorno all'infanzia, a “Gli Amanti”, un duetto ispirato al celebre calco di Pompei con due corpi avvinti in un ultimo, eterno abbraccio e infine “Your body is a battleground” che trae spunto da una famosa opera di Barbara Kruger, realizzata in occasione della marcia delle donne di Washington nel 1989, per affrontare il tema della libertà e dell'autodeterminazione femminile. Tutte le info. su cedacsardegna.com e vivaticket.com.

Gli artisti

Sotto i riflettori le danzatrici Rosaria Di Maro, Roberta Fanzini e Noemi Caricchia si alternano in raffinati pas de deux e intensi assoli, a comporre una sorta di “manifesto” della poetica di Adriano Bolognino (classe 1995), che ha iniziato la sua formazione presso il Centro Regionale della Danza Lyceum diretto da Mara Fusco, per esordire ben presto come coreografo, ottenendo una serie di importanti premi e riconoscimenti e collaborando con diverse compagnie tra cui EgriBianco, MM Contemporary Dance e la Compagnia Opus Ballet, oltre che con la Biennale Danza, accanto alle creazioni per étoile come Eleonora Abbagnato e Jacopo Tissi e un nuovo lavoro commissionatogli dal Teatro dell'Opera di Roma e ZFIN / Compagnia Nazionale di Malta.

Il coreografo

Adriano Bolognino nasce a Napoli nel 1995 dove inizia a formarsi al Centro Regionale Lyceum diretto da Mara Fusco. L’esordio nel 2019 per la compagnia EgriBianco “Your body is a battleground/Trio Version”. I suoi balletti vanno in scena in contesti nazionali ed internazionali tra cui Cross Festival, Kilowatt Festival, Interplay Festival, BMotion Opera Estate, Fabbrica Europa, Gender Bender Festival, Prospettiva Danza Padova, DAP Festival, Danza in Rete, Danza Estate Bergamo, Festival Exister, Moving Colors Festival, Ammutinamenti Festival e Biennale Danza College Coreografi 2019. Nel 2022, la consacrazione con la vittoria del Premio Danza & Danza ( red. spett. ).

