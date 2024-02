Tre consiglieri eletti: «Lavoriamo insieme per il Sulcis Iglesiente» 

Tre consiglieri rappresenteranno il Sulcis Iglesiente nel nuovo Consiglio regionale della Sardegna. Sono Alessandro Pilurzu, eletto nelle fila del Partito democratico con 4.090 voti, Luca Pizzuto per Sinistra Futura, con la quale ha raccolto 2.188 preferenze e Gigi Rubiu che con 3.478 voti è stato eletto con Fratelli d’Italia e avrà un posto nei banchi dell’opposizione. Avranno l’arduo compito di tenere alta l’attenzione dell’assemblea regionale sui temi cruciali che attanagliano il Sulcis Iglesiente da decenni e si dichiarano pronti a lavorare in sinergia.

Gli eletti

«Non potrebbe essere altrimenti – dice Alessandro Pilurzu, 40 anni, presidente del Consiglio del Comune di Iglesias, ruolo che dovrà ora lasciare per iniziare questa nuova esperienza – il grande consenso raccolto sia in città sia nel territorio mostra una rinnovata fiducia nella politica soprattutto da parte di un elettorato giovane che negli anni si era totalmente perso e che ora monitorerà il nostro operato. C’è tanto da fare, magari partendo da una nuova legge elettorale che dia finalmente la giusta rappresentanza ai territori. Assurdo che anche questa volta non si sia riusciti ad avere quattro consiglieri del nostro territorio». Dello stesso parere Luca Pizzuto, anche lui 40 anni, che rientra in Consiglio dopo uno stop di 5 anni grazie al complicato calcolo dei resti che ha tenuto lui e i suoi sostenitori con il fiato sospeso sino a ieri mattina: «Adesso arriva la fase più difficile, la mia testa è rivolta a quanto c’è da fare e l’impegno sarà massimo – ammette – la situazione del Sulcis Iglesiente è devastante sotto tutti i punti di vista, occorre collaborare unendo tutte le forze in campo perché non c’è solo un minuto da perdere». Gigi Rubiu, 65 anni, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, entra con il quoziente pieno dopo la delusione di 5 anni fa, quando il calcolo dei resti lo tenne fuori di un soffio dall’assemblea: «Questa volta abbiamo ottenuto la percentuale più alta di tutta la Sardegna, il 20,5 per cento, e nel Sulcis siamo in forte crescita nella maggior parte dei Comuni del territorio: in cinque anni abbiamo triplicato il consenso e abbiamo tutta l’intenzione di lavorare con il massimo impegno per conservarlo anche perché la sfida riprenderà dalle prossime, vicine, competizioni elettorali».

Il futuro

Una sfida che tutti affronteranno forti dei risultati raggiunti e facendo tesoro dei motivi di quelli non raggiunti. Risultati che mostrano una geografia politica in profondo mutamento e che, scomparso l’Udc di Oppi, vedono due partiti, Pd e Fratelli d’Italia in costante crescita. Il primo soprattutto nei centri capoluogo dell’ex Provincia, Iglesias in primis, il secondo in quasi tutti gli altri centri, Sant’Antioco compresa, dove ha vinto la coalizione della Todde ma il primo partito resta di gran lunga quello della premier Meloni. C’è da registrare un dato curioso: i numeri ufficiali dicono che nel Sulcis Iglesiente, dove Truzzu ha vinto in 19 Comuni su 23, la coalizione di Alessandra Todde ha ottenuto più consensi, tuttavia c’è l’incognita Musei dove i risultati ufficiosi porterebbero alla vittoria, in questa circoscrizione si intende, del centro-destra. Non cambierebbe il risultato finale, ovviamente, ma darebbe modo a vincitori e sconfitti di fare una importante autoanalisi in vista di nuove scadenze elettorali. È nota a tutti la grande spaccatura che si è creata, ad esempio, con la scelta, per molti “imposizione” del candidato voluto dal gruppo civico del sindaco di Iglesias e i numeri degli altri tre candidati del Pd mostrano chiaramente che la ricerca dei voti si è divisa in due fronti: uno che ha compattato numerosi esponenti storici (e storicamente divisi) del partito, l’altro che ha proseguito sulla sua strada centrando l’obiettivo di un posto in Consiglio e smentendo il detto che raramente la stessa città, in così poco tempo, possa di nuovo emergere un leader capace di indicare la strada senza (per ora) sbagliare un colpo.

