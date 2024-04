Tre consiglieri diventano “azzurri” 

Una mossa inaspettata, che non potrà non avere ripercussioni sugli assetti della maggioranza e della Giunta. Come d’altronde scrivono gli stessi Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi che da oggi fanno ufficialmente parte di Forza Italia. Il gruppo consiliare quindi si rafforza, e non di poco, e questo maggior peso in Consiglio si presume si possa far sentire anche nell’esecutivo guidato da Massimiliano Sanna. Una decisione che probabilmente spiazza più di tutti i vertici provinciali di Sardegna al Centro 20Venti, movimento nel quale Angioi aveva corso alle ultime regionali e sparito dalla geografia dell’Aula degli Evangelisti.

Nuovi azzurri

Ieri pomeriggio il comunicato a firma appunto dei tre consiglieri comunali che qualche mese fa avevano dato vita a un gruppo misto e che in più circostanze hanno criticato aspramente l’operato della Giunta Sanna.

«Il gruppo politico consiliare Prospettiva Aristanis prende atto dell'attuale situazione di instabilità politica e di quella amministrativa della città – si legge nella nota a firma di Paolo Angiori, Gianfranco Licheri e Davide Tatti – Quindi constata la necessità di una riflessione che crei basi solide ed ideologiche che possano dare stabilità ed energie all'azione amministrativa e politica che dovrà necessariamente evolversi per il rilancio dell'attività di governo». Fatta la premessa arriva l’adesione azzurra.

«Il nuovo corso di Forza Italia incarna i valori liberali e riformisti e continua ad essere riferimento attrattore per i moderati, nella quale il gruppo Prospettiva Aristanis può confluire per formulare la propria proposta politica. La difesa della libertà, in tutte le sue derivazioni ed in primis di quella della persona, il rispetto dell'identità e del dialogo tra i popoli, la difesa del libero mercato, l'aiuto a chi è più debole, la meritocrazia sono i punti che ci accomunano e che spingono ad aderire a Forza Italia. Si riconosce l'impegno e le capacità di sintesi dell'attuale commissario provinciale di Oristano e capogruppo in Consiglio comunale di Forza Italia, Gigi Mureddu, che ha contribuito attivamente a questo processo».

Maggioranza

Nel corso di appena 21 mesi quindi cambia ancora una volta l’equilibrio della maggioranza di centrodestra.

Se sino a ieri Forza Italia era rappresentata nei banchi consiliari solo da Mureddu, da oggi può contare su ben quattro esponenti, diventando anche il gruppo più numeroso dell’Aula insieme all’Udc, dopo l’ingresso in questo partito del presidente dell’Assemblea, Peppi Puddu, che aveva abbandonato con tono polemico Fratelli d’Italia, a quota tre consiglieri.

Così come sono tre i componenti che hanno lasciato Sardegna al Centro 20Venti per creare il nuovo gruppo Oristano al centro: Giuliano Uras, Ivano Cuccu e Roberto Pisanu. Quest’ultimo si era candidato con Forza Italia alle ultime Regionali e poche settimane fa aveva reso pubblico il proposito di entrare nel partito azzurro insieme ai suoi due colleghi. Nelle file della maggioranza anche il Psd’Az (Gianfranco Porcu unico esponente) e il partito del sindaco, Riformatori, che invece nei banchi consiliari non ha esponenti.

Equilibri precari

Alla luce di questo nuovo assetto di maggioranza, e a leggere bene la “prefazione” dei tre consiglieri neo azzurri, questa decisione politica non potrà non avere delle ripercussioni in Giunta.

Dove Forza Italia oggi ha un solo assessore (Faedda), due quelli targati FdI (De Seneen e Zedda), due dell’Udc (Murru e Franceschi) più il presidente del Consiglio (Puddu, appunto), uno a testa Psd’Az (Prevete) e Oristano al centro (Cuccu). Equilibri troppo datati, già sballati nel corso di questi primi 21 mesi di governo.

