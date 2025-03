Tre Consigli riuniti e un coro unico: basta con la violenza 

Inviata

Orgosolo . «Spesso sbagliamo anche noi, ma non possiamo essere vittime di violenza, qualunque problema ci sia va affrontato con il dialogo. Alla violenza si risponde con il confronto democratico». Daniela Falconi, sindaca di Fonni e presidente regionale dell’Anci, scandisce bene quelle parole che danno voce a tutti gli amministratori finiti nel mirino di ignoti attentatori. Interviene a Orgosolo dove ieri sera si ritrovano i Consigli comunali del paese e quelli di Oliena e Fonni, decisi a dire no alla violenza dopo l’escalation di intimidazioni delle ultime settimane.

La tensione

La società San Germano che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti nei tre paesi finisce nel mirino: un mezzo a Fonni, altri sette distrutti dall’incendio a Orgosolo dove si registra un tentato omicidio mentre le intimidazioni coinvolgono gli operai del cantiere di Cumbidanovu, operatori di Forestas e il sindaco Pasquale Mereu, vittima di scritte minatorie. «Cose sgradevoli», le definisce Mereu riconoscendo l’eufemismo. «Ribadisco la ferma condanna», sottolinea il sindaco che interpreta anche i timori diffusi, ovvero che le imprese danneggiate possano andare via.

Le imprese

Massimiliano Mereu, direttore dell’associazione dei tre Comuni per la raccolta differenziata, rassicura: «Di fronte a sette mezzi distrutti su nove abbiamo dovuto fare i salti mortali per garantire il servizio a Orgosolo. È indubbio che questi attentati rallentino il progetto, ma non significa che non sarà portato a termine. Abbiamo cinque anni in base al contratto». Qui la differenziata ha cifre virtuose, oltre la media regionale. «Abbiamo temuto che ci abbandonasse, l’amministratore delegato della San Germano ci ha detto con forza che resta nonostante la gravità dell’attentato», dice sollevato Mereu che esterna altri timori: «Se l’impresa di Cumbidanovu dovesse lasciare il cantiere potremo dire il de profundis alla diga in modo definitivo. Sarebbe un grave colpo per Orgosolo, Oliena, anche Dorgali».

Cumbidanovu per Orgosolo è un grande sogno: porterebbe lavoro per la costruzione dell’invaso e acqua per irrigare i campi fino a Dorgali. «Questa volta c’è una ditta seria, ci sono i soldi, il sostegno di Regione, Consorzio di bonifica e Comune per portare a termine il progetto», aggiunge Mereu con fiducia.

Il dibattito

«Esprimiamo solidarietà all’impresa che svolge un servizio essenziale come la raccolta differenziata e condanniamo qualsiasi atto di violenza. Queste azioni vanno a ledere quanto di buono stiamo cercando di fare in questi anni», dice Bastiano Congiu, sindaco di Oliena, auspicando un confronto aperto e democratico. Intervengono in tanti: Antonio Congiu, Gianfranca Salis, Annas Salis («Fa piacere vedere tre amministrazioni assieme»), Giuseppina Contu, Giovanni Floris e Dionigi Deledda, ex sindaco e capogruppo di opposizione a Orgosolo, che dice: «Le nostre comunità hanno bisogno di tutto tranne di questi atti. Ma fino a quando non si conosce la causa il problema non si risolve».

Ci sono anche le sindache di Dorgali e Olzai e il presidente del Consorzio di bonifica, Ambrogio Guiso. «Questi fatti hanno toccato tutti, sono fenomeni che vanno fermati. C’è un momento in cui bisogna dire basta», dice Angela Testone, prima cittadina di Dorgali. E Maddalena Agus, collega di Olzai, allargando lo sguardo alle battaglie oltre la Barbagia sottolinea: «Pasquale, primo promotore della Pratobello 24 contro la speculazione energetica, è oggi un simbolo di lotta per tutti contro chi vuole impadronirsi della terra dei sardi per le fonti energetiche e farne un uso coloniale».

