Tre conferenze alla scoperta dello Statuto sardo 

Lo Statuto speciale sardo come carta fondamentale di un popolo è il filo conduttore di tre incontri in programma nell’auditorium dell’Isre il 24 e il 31 gennaio e il 7 febbraio ore 16 con tre esperti: Salvatore Mura, Marco Corrias, Carlo Pala.

«Una delle cause della disaffezione dei cittadini rispetto alla politica e alle istituzioni è sicuramente da ascrivere alla scarsa conoscenza dei temi ad essa connessi, in particolare per quanto attiene alla dimensione regionale. Dal questionario interno ai nostri iscritti relativamente a quali argomenti affrontare per l’anno accademico 2024/25, un po’ a sorpresa (o forse no) è emersa l’esigenza di conoscere in modo più approfondito lo Statuto e di conseguenza le istituzioni sarde», sottolinea Eugenia Laria, che guida la Lute (unviersità della terza età), promotrice dell’iniziativa. «Tale bisogno si unisce a quello di studiare altre tematiche relative alla Sardegna. Come se ci si fosse accorti di un vuoto, stratificatosi negli anni, da colmare». Da qui i tre incontri, come progetto di educazione civica allargata, che coinvolgono Comune, Isre, i licei Asproni e Satta e il Ten. Si parlerà del contesto storico, delle motivazioni e dei personaggi protagonisti della nascita dello Statuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA