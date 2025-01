Tre condanne per l’incidente sul lavoro 

Tre condanne a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena. È quanto deciso dalla giudice del Tribunale di Cagliari, Giulia Tronci, al termine del processo nato dalle indagini sul tragico incidente sul lavoro costato la vita a Claudio Milia, operaio 45enne di Iglesias, morto il 13 novembre 2020 dopo essere precipitato dal tetto di un capannone nella zona industriale di Sa Stoia.

La sentenza

Ieri mattina sono stati condannati per omicidio colposo il committente dei lavori Gianluca Locci (48 anni di Villamassargia) e il compaesano Gianluca Tocco (45, il fornitore dei un elevatore), oltre a Giorgio Ciccu (67) di Iglesias, datore di lavoro dell’operaio deceduto. I tre erano assistiti dai legali Marzo Zusa, Fabiano Pani e Simone Saiu. Il giudice ha assegnato anche una provvisionale di 300 mila euro ai familiari che si sono costituiti parte civile con il legale Marcello Serra.

La tragedia

Il 13 novembre di cinque anni fa, Claudio Milia (dipendendente della Cq Nol srl) era salito in un capannone della ditta Lo.Ci Trasporti per verificarne la copertura in vista di alcuni lavori di ristrutturazione che l’azienda doveva effettuare nella campata sinistra dell'edificio. All'improvviso, il tetto aveva ceduto e l’operaio era precipitato da oltre 4 metri: le lesioni e i traumi causati dalla caduta ne avevano provocato il decesso, nonostante l’immediato intervento dei soccorritori. Dopo l’incidente i familiari si sono rivolti allo Studio 3A-Valore per essere assistiti nel corso delle indagini del pubblico ministero Enrico Lussu per far luce sulle cause e le responsabilità della tragedia.

Il processo

Terminati gli accertamenti della Procura il processo si è tenuto davanti alla giudice Giulia Tronci che ha condannato i tre imputati. Ciccu, in qualità di datore di lavoro perché, secondo l’accusa non avrebbe predisposto le misure di protezione del lavoratore, Tocco per aver fatto sbarcare sul tetto dell’edificio l’operaio deceduto con un elevatore e Locci perché, in qualità di committente, non avrebbe nominato un coordinatore dell’intervento che effettuasse un’ispezione per assicurarsi della solidità e dell’integrità della copertura che poi ha ceduto. Depositate le motivazioni della sentenza, le difese potranno presentare ricorso in appello.

