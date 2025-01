Tre condanne per la morte dell’operaio 

All’epoca dell’incidente uno era il datore di lavoro, amministratore unico della Reno srl, l’altro responsabile del servizio e protezione della stessa società. Ieri mattina, Antonio Deriu (per tutti Ninetto) e Franco Manca sono stati condannati in appello ad un anno e mezzo di reclusione (con pena sospesa) per omicidio colposo, ritenuto in parte responsabili della morte di Angelo Bernardini, l’operaio 58enne di Iglesias deceduto in un tragico incidente la mattina del 30 giugno 2014. In primo grado erano stati assolti. Già annunciato il ricorso per Cassazione dai difensori.

La tragedia

L’incidente era avvenuto in un piazzale della centrale Enel di Portovesme, mentre la vittima – un meccanico specializzato – stava riparando una motrice di un mezzo assieme ad un collega. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava controllando una motrice Iveco dell'azienda, quando il camion si sarebbe messo improvvisamente in moto nonostante la cabina fosse sollevata, finendo col travolgerlo. Immediato l'intervento dei soccorsi e la corsa verso l'ospedale Sirai di Carbonia dove l'operaio è morto poco dopo il ricovero.

In primo grado

In primo grado la giudice Alessandra Angioni aveva condannato a due anni l’operaio Mattia Putzolu (45 anni, di Iglesias), difeso dagli avvocati Lucio Corda e Gilberto Deidda, assolvendo gli altri cinque imputati chiamati in causa dal pubblico ministero Emanuele Secci. Era stata ascritta alla vittima una corresponsabilità del 30 per cento nelle cause del sinistro. Erano invece stati assolti Antonio “Ninetto” Deriu (73, di Iglesias), assistito dai legali Simone Pinna e Cristian Boninu, Franco Manca, Pierluigi Fratarcangeli (46, residente in provincia di Frosinone) e Michele Sicilano (50, di Iglesias), dirigenti dell’Enel (Unità business Sulcis), difesi dagli avvocati Leonardo Filippi e Andrea Chelo. Assolto con formula piena, il fatto non sussiste, anche Marco Premoselli (81, di Torino), dirigente responsabile della produzione della Iveco Fiat, assistito da Pier Luigi Concas. Dopo la sentenza il pm Secci aveva presentato ricorso in appello.

Il processo d’appello

Ieri si è chiuso anche il dibattimento di secondo grado che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, condannando il datore di lavoro Deriu e il responsabile della sicurezza Manca (assistito dai legali Marco Deffenu e Alberto Pani), ma confermando per il resto le altre assoluzioni. Per Putzolu, difeso dagli avvocati Roberto Zanda ed Emilio Mameli, è stato accolto un punto del ricorso, con la riduzione della pena ad un anno. La famiglia della vittima era assistita dall’avvocato Gian Maria Mosca e Angelo Schirru. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, poi le difese potranno presentare ricorso per Cassazione.

