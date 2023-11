Tre condanne definitive: ai domiciliari 

Tre condanne per reati diversi diventate definitive: così i carabinieri della stazione di Sant'Avendrace hanno eseguito le ordinanze di detenzione domiciliare emesse dal Tribunale di Cagliari. Le tre persone, due donne e un uomo, sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Una 50enne di Sant’Avendrace deve espiare la pena di due mesi e 28 giorni perché condannata per furto. Un 45enne, anche lui della zona, deve invece scontare 11 mesi e 29 giorni per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Infine una 61enne è finita ai domiciliari per una pena di due mesi e 20 giorni per lesioni personali stradali gravissime.

Vicende diverse e reati diversi, ma una conclusione uguale: i tre, dopo tutti gli accertamenti, sono finiti agli arresti domiciliari per scontare le loro condanne. I carabinieri effettueranno dei controlli per verificare il rispetto dei provvedimenti del Tribunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA