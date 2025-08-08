VaiOnline
Municipio.
Tre concorsi per sei nuove assunzioni 

Altri tre concorsi per assumere sei nuovi dipendenti in Municipio, banditi nei giorni scorsi: la scadenza per presentare le candidature sul portale “inPa” è fissata al 5 settembre.

In ballo ci sono sei contratti a tempo indeterminato per altrettante figure che saranno impiegate in diversi settori del Comune: due istruttori contabili, due funzionari amministrativi, e altrettanti istruttori tecnici.Nuove assunzioni annunciate in Consiglio comunale con il sì all’assestamento del bilancio: «In questi anni abbiamo assunto 104 nuovi dipendenti a tempo indeterminato», ha sottolineato il vicesindaco Tore Sanna durante la riunione dell’assemblea civica di via Porcu. E per il triennio 2025-2027 c’è la nuova programmazione già pianificata: quest’anno, a fronte di 11 cessazioni, vengono previsti 23 nuovi contratti, nel 2026 saranno 16, nel 2027 altri 14. «Stiamo garantendo la copertura del turnover già da quest’anno, e già questo è un grande risultato», ha aggiunto Sanna.

Cinquantatré nuovi dipendenti in tutto: la programmazione sarà legata in parte anche ai nuovi concorsi che stanno per partire, utili per avere altre graduatorie da cui attingere per i futuri contratti a tempo indeterminato.

