Tre concorsi per il Natale: tutte le regole 

Anche quest’anno Quartucciu si prepara a un Natale speciale con il concorso a premi organizzato nell’ambito del progetto “Identità e valore tra passato e presente”. Tre le sezioni in gara: balconi, presepi e vetrine, aperte alla partecipazione gratuita di cittadini e commercianti.

La partecipazione è gratuita ed è aperta ai cittadini e commercianti che possono allestire balconi, terrazzi e facciate con decorazioni natalizie, oppure vetrine a tema, mentre i presepi troveranno spazio nella suggestiva cornice della DoMusArt in via Neghelli. Gli allestimenti saranno valutati per originalità, eleganza e integrazione con il contesto urbano.

La giuria tecnica premierà balconi e vetrine, mentre per i presepi il voto sarà affidato a visitatori e scuole. Il termine per iscriversi è il 25 novembre, inviando il modulo alla Pec comunale o consegnandolo all’ufficio protocollo, ma gli allestimenti dovranno essere completati entro il 7 dicembre. L’iniziativa nasce con l’idea di celebrare la creatività e le tradizioni natalizie.

