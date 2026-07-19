VaiOnline
Non solo musica classica
20 luglio 2026 alle 01:44

Tre concerti per il Canepa in scena tra Sassari e Alghero 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tre concerti in due giorni, tra Sassari e Alghero, per raccontare alcune delle molteplici anime del Conservatorio Canepa: la ricerca musicale contemporanea, l’incontro tra interprete ed elettronica, la valorizzazione delle nuove composizioni e la formazione orchestrale dei giovani.

Oggi alle 19, nella sala Sassu del Conservatorio a Sassari, per la rassegna “MusicaNOVA”, protagonista la percussionista Silvia Cossu. Alle 21 il chiostro della chiesa di San Francesco ad Alghero ospiterà un nuovo concerto di “Notturni Contemporanei” con l’Ensemble Scisma di Cagliari e l’Ausspielen Trio del Canepa. Dopodomani alle 20, nel cortile di Palazzo Ducale a Sassari, per “I mercoledì del Conservatorio” sarà di scena OrchestrArchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

«Quando li abbiamo tirati fuori erano coscienti»

Solanas, il drammatico racconto dei testimoni dell’incidente sulla 125 Var costato la vita a due amici 
Raffaele Serrreli
L’emergenza

Ondata di caldo senza fine, valori estremi mai visti

Nell’Isola picchi fino a 47 gradi per una settimana, venerdì scorso la temperatura record per Cagliari: 45,2 
Cristina Cossu
Il caso

Supera i controlli e sale senza biglietto sul volo per Milano

Il 50enne con problemi psichici è stato scoperto prima del decollo 
Enrico Fresu
La protesta

Cala Finanza, rivolta in maschera

Mamuthones presenti nonostante il dissenso del sindaco di Mamoiada 
Andrea Busia
Bologna

«Aiuto, basta»: muore durante il fermo

Poco prima aveva dato in escandescenze. Proteste nel quartiere 
Eboli

Cronista ucciso e dato alle fiamme

Si occupava di sport. Il corpo scoperto durante lo spegnimento dell’incendio 