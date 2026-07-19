Tre concerti per il Canepa in scena tra Sassari e Alghero 

Tre concerti in due giorni, tra Sassari e Alghero, per raccontare alcune delle molteplici anime del Conservatorio Canepa: la ricerca musicale contemporanea, l’incontro tra interprete ed elettronica, la valorizzazione delle nuove composizioni e la formazione orchestrale dei giovani.
Oggi alle 19, nella sala Sassu del Conservatorio a Sassari, per la rassegna “MusicaNOVA”, protagonista la percussionista Silvia Cossu. Alle 21 il chiostro della chiesa di San Francesco ad Alghero ospiterà un nuovo concerto di “Notturni Contemporanei” con l’Ensemble Scisma di Cagliari e l’Ausspielen Trio del Canepa. Dopodomani alle 20, nel cortile di Palazzo Ducale a Sassari, per “I mercoledì del Conservatorio” sarà di scena OrchestrArchi.
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