«Tre concerti la stessa sera? Un’assurdità» 

Nel Sulcis il Capodanno in piazza si festeggia il 29 dicembre. Tre grandi appuntamenti, tutti la stessa sera, costringeranno gli appassionati di musica (o comunque chi vorrà vivere una serata diversa) a scegliere fra Carbonia, Sant’Antioco e Villamassargia. Si salva Iglesias, che il suo grande concerto lo aveva programmato (da tempo) per il 31 di dicembre con Le Vibrazioni, Il Pagante e We Love 2000.

Il bando

L’assalto al bando regionale che ha racchiuso in pochissimi giorni le possibilità di scelta dei Comuni (e la carenza di coordinamento) ha fatto quindi in modo che il 29 dicembre si debba fare una scelta fra Fred De Palma a Carbonia (l’anno scorso fece il capodanno ad Iglesias), gli Articolo 31 (Dj Jad e Wlady, senza J-Ax) a Sant’Antioco e Gabry Ponte a Villamassargia. E mentre sui social c’è chi ironizza alludendo al fatto che i Comuni si siano fatti la guerra di Capodanno, gli amministratori comunali prendono atto della situazione vedendo il bicchiere mezzo pieno: «C’è ampia gamma di scelta». Il bicchiere mezzo vuoto sta nel fatto che l’ampia gamma sta tutta nella stessa sera.

I Comuni

«Abbiamo partecipato al bando regionale – afferma Michele Stivaletta, assessore al Turismo a Carbonia - e alla fine dei conti rimanevano le date libere del 29 e del 31 perché le altre non erano propizie per motivi tecnici e logistici: noi comunque per motivi di fair play istituzionale abbiamo deciso di non sovrapporci a Iglesias ma per l’anno prossimo faremo delle valutazioni per evitare queste problematiche: o ci si coordina oppure ragioneremo anche noi sulla data del 31». L’assessore anticipa che sarebbe opportuno «istituire un tavolo di coordinamento». Roberta Serrenti, assessora al Turismo del Comune di Sant’Antioco, ricorda che «la cittadina lagunare è stata la prima a chiudere i contratti con gli Articolo 31». Altre scelte, secondo gli amministratori antiochensi, non erano fattibili: «Premesso che dobbiamo comunque ringraziare la Regione per averci concesso queste opportunità ma per evitare la concentrazione di eventi nella stessa data e in un’area territoriale limitata sarebbe auspicabile aumentare i giorni a disposizione». Ad aggiungersi quest’anno con un nome importante nello scenario musicale, Gabry Ponte, è stata Villamassargia. Sempre il 29 dicembre. «Se non ci fosse stato il bando – spiega la sindaca Debora Porrà – sarebbe stata difficile con le nostre risorse organizzare una cosa simile, quindi non so neppure se ci sarà una seconda volta: anche noi abbiamo indicato il 29 ma anche perché abbiamo appurato che quelle del 30 dicembre e del primo gennaio presentavano difficoltà logistiche e con costi superiori». Sul tema del coordinamento, Porrà è favorevole: «È complicato – conclude - ma l’ideale sarebbe un calendario annuale dei Comuni».

