Tre concerti di fine anno 

Gli alunni dell’Istituto comprensivo Oristano 1 degli istituti di Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea si esibiranno in tre kermesse pubbliche, con l’esecuzione di brani musicali dal vivo. «Saranno coinvolti tutti gli alunni

che studiano nella Media di piazza Manno, di Santa Giusta e di Palmas Arborea:

preparati dai professori di educazione musicale e da quelli dell’indirizzo musicale, saranno coordinati da Antonello Manca», si legge in una nota. La prima manifestazione si svolgerà venerdì 26 dalle 18 nell’anfiteatro adiacente la chiesa parrocchiale di Palmas Arborea; la seconda il giorno dopo, sempre alla stessa ora, in piazza Duomo. Infine la terza il 6 giugno, dalle 18, nel teatro San Martino a Oristano e vedrà impegnati gli alunni dell’indirizzo musicale. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA