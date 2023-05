Tre Comuni uniti nella “corsa contro la fame” 

Divertirsi, socializzare e apprendere ma anche mettersi alla prova nel concludere il percorso e raggranellare fondi (dagli stessi sponsor che gli studenti si sono procurati) da devolvere alle popolazioni svantaggiate del Camerun.

I Comuni di Domusnovas, Musei e Villamassargia, le associazioni Scarzella ed Atletica Iglesias, il centro per i disturbi alimentari Lo Specchio Dan, 100 docenti, svariati genitori e l’intero comprensivo Meloni (650 studenti), sono i protagonisti della 9° edizione della “Corsa contro la Fame”, il progetto didattico internazionale (promosso da Azione Contro la Fame) di sport, educazione alimentare, cittadinanza globale e solidarietà che culminerà oggi nella piccola maratona solidale. Il grande gruppo partirà alle 8.30 da piazza Pilar a Villamassargia per raggiungere prima Musei e poi il parco Scarzella di Domusnovas (previste 3 tappe ristoro) dove incontrerà personale e ospiti de Lo Specchio Dan. Oltre ai fondi per ogni tappa conclusa si guadagneranno delle lettere per comporre la grande scritta “Corsa contro la fame” sul prato del parco. Il progetto, patrocinato dall’Onu e tra i più grandi al mondo, vede l’istituto Meloni partecipare per la seconda volta.

