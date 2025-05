Tre Comuni alle urne per le Amministrative 

Tre liste a Monastir, due a Soleminis e una sola a Goni, dove nessuno tra i candidati alla carica di sindaco e consigliere è residente in paese. Nei Municipi dei tre paesi, dove gli elettori saranno chiamati ad eleggere i nuovi consigli comunali, ieri sono stati consegnati gli elenchi dei candidati.

Tre liste a Monastir

A Monastir dopo le dimissioni della sindaca Luisa Murru lo scorso febbraio, scendono in campo Alessio Marotto, Paola Ugas e Raimondo Sanna. Marotto guida la lista “Monastir è adesso,” composta da sette donne e cinque uomini. «È la prima volta che a Monastir si presenta una lista composta prevalentemente da donne – afferma –. Pensiamo sempre al futuro, ma oggi è fondamentale affrontare i problemi del presente per costruirlo». Paola Ugas, consigliera uscente di minoranza, si presenta tra gli altri con l’ex capogruppo Giuseppe Cinus e Franca Murgia. Punta su continuità e rinnovamento. «Abbiamo costruito un gruppo nel quale trovano spazio i contributi di persone di diverse età e competenze – dice Ugas – abbiamo l’esigenza di dare risposte a tante criticità sulle quali noi metteremo il nostro impegno e capacità». Raimondo Sanna, dipendente comunale alla prima esperienza politica, propone una lista di 12 candidati con un programma centrato sulla partecipazione dei cittadini: «Monastir è il bene di tutti. Vogliamo garantire diritti, servizi ed equità, coinvolgendo attivamente la popolazione nelle scelte amministrative».

Polemiche a Goni

Nel piccolo centro del Gerrei l’aspirante primo cittadino che guida il gruppo “Forza del popolo” è Elia Marcello Demuro. La stessa lista è presente con gli stessi candidati anche in Ogliastra a Cardedu. La presentazione della lista ha provocato qualche polemica a Goni. «È stata presentata una lista composta da persone estranee e a tutte le dinamiche di Goni – dice l'ex vicesindaco Giacomo Mascia – la comunità rimane basita e amareggiata poiché inizialmente stavano nascendo due liste, ma entrambe in maniera saggia hanno poi deciso di far terminare l'encomiabile lavoro al commissario Remo Ortu».

Soleminis

A Soleminis saranno due i candidati alla poltrona di primo cittadino: il vicesindaco uscente Alessandro Agus, 25 anni, e Claudio Suergiu, insegnante di 40 anni. Ex alleati nella passata consiliatura nella squadra di Fedele La Delfa, decaduto lo scorso ottobre dopo le dimissioni in massa di sette consiglieri comunali (4 di opposizione e tre della maggioranza) si presenteranno su fronti opposti. Agus guiderà la lista “UniAmo Soleminis” mentre Claudio Suergiu sarà a capo della formazione “Lavoriamo Insieme”. Due liste civiche con tutte le categorie sociali ben rappresentate: studenti, imprenditori, professionisti, casalinghe e impiegati.

Rispetto anche per la parità di genere con 6 donne candidate nella lista di Suergiu e 5 in quella di Agus. Dopo sei mesi di gestione commissariale, si torna alla normale dialettica democratica. (y. m. – c. z. – s. m.)

