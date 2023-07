Tre colpi per la Cos Il portiere Carboni  passa al Latte Dolce 

Costa Orientale Sarda scatenata sul mercato. La società gialloblù si è assicurata le prestazioni del difensore centrale francese Bel-Hadji Touhami (2004), cresciuto nelle giovanili di Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 e La Duchère, del centrocampista Andrei Rarinca (2006) e dell’attaccante Enrico Loi (2006), entrambi in arrivo dall’Accadamia Ogliastra. Promosso dalla Juniores alla prima squadra il promettente attaccante Francesco Zinzula (2005).

Colpo del Latte Dolce: la squadra di Mauro Giorico, neo promossa in D, ha annunciato il ritorno del portiere Werther Carboni, numero uno sassarese cresciuto nelle giovanili del Cagliari e, nel 2012, convocato in prima squadra più volte dal tecnico Ivo Pulga. Poi le esperienze con Tuttocuoio, Olbia (con cui ha ottenuto il salto in C), Lumezzane, Nuorese, Assemini, Carbonia e Torres. Vestirà la maglia biancoceleste anche l’attaccante Nino Marras, la scorsa stagione all’Alghero.

Mario Piga, ex difensore dell’Arzachena, potrebbe firmare col Brindisi in Serie C. Sul giocatore di Maracalagonis ci sono anche altre società. Il difensore uruguaiano Cristian Sosa, anche lui protagonista con gli smeraldini nell’ultima stagione, è vicino all’Acerrana, .

In Eccellenza il Ghilarza ha tesserato l’esterno sinistro Francesco Delizos (2003), ex Latte Dolce, Atletico Uri e Ossese. Il difensore centrale Andrea Mastino (1999) passa dal Carbonia al Villasimius. Primo colpo del Barisardo, che ha ingaggiato il portiere Gabriele Chingari (2000), la scorsa stagione all’Ostiamare ed ex Lanusei. Si rinforza anche il Li Punti con l’inserimento nell’organico del difensore Antonio Mastino, ex Thiesi e Usinese.

In Promozione colpo dell’Arbus che ha raggiunto l’accordo col difensore centrale Ricardo Stechina (1991), ex Bonorva, Atletico Uri e Tempio e con un passato da professionista in Argentina. Il Guspini ha prelevato l’attaccante Niccolò Agostinelli e confermato il giovane Alessandro Curreli. Il Pirri di Paolo Busanca blinda Gabriele Zanda (2005). Il Tortolì ha tesserato il difensore Nicola Porceddu. In Prima categoria, il Settimo ha annunciato la conferma del tecnico Mario Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA