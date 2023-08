Tre colpi in una notte, denunciato 

«Dinanzi ai furti ci sentiamo doppiamente demoralizzati: le forze dell’ordine sono tempestive, ma quando subito dopo i responsabili sono di nuovo in giro, si resta disorientati». Le parole di Paolo Cossu, titolare del ristorante “Sa Forredda”, preso di mira ieri notte da un ladro poi denunciato dai carabinieri, sono l’emblema dello scoramento di quanti in queste settimane sono diventati ostaggio di furti a raffica.

L’allarme

Oltre dieci episodi in poco più di un mese. Compresi i tre della notte scorsa: il ristorante Sa Forredda di via Costituente, il negozio Amplifon di via Dalmazia e il centro di acconciature per donna “Bianca” di via Anglona. Tutti “visitati” fra le 2 e le 2.30. In seguito alle segnalazioni, i carabinieri della Radiomobile sono prontamente intervenuti e hanno fermato Enrico Demontis, 31 anni, già noto per episodi analoghi in questi mesi e arrestato un mese fa per evasione dai domiciliari la notte in cui erano state sfondate con un’auto le vetrine di due empori. L’uomo è stato ora denunciato a piede libero con le accuse di furto aggravato e danneggiamento. Ma lo scoramento delle vittime è palpabile: «Carabinieri e polizia fanno bene il loro lavoro – commenta Cossu - ma ci sono leggi che tutelano determinate persone: io ho subìto il furto sia ieri che avant’ieri». Per accedere al ristorante, è stata sfondata la porta principale. Erano le 2.33, come rilevato dalla videosorveglianza.

I danni

L’uomo è stato trovato a pochi metri dal locale. I carabinieri hanno fatto sapere che le attività investigative hanno consentito di attribuire sempre alla stessa persona il danneggiamento prima della vetrina dell’esercizio commerciale Amplifon Emmeacustica di via Dalmazia, e il blitz al centro estetico Bianca Staff di via Anglona. Qui è stata infranta la vetrata con un blocco di cemento, e sono state trovate tracce di sangue sugli arredi. Spariti un attrezzo da parrucchiere, due telefonini e rinvenuti segni del tentativo di entrare in un’abitazione annessa al negozio: «Siamo demoralizzati anche per i pesanti danni che ricadono su di noi», commenta Valeria Muntoni, la titolare. Nelle ultime settimane la cronaca ha registrato una sfilza di furti. Il 22 giugno vari negozi sotto i portici di piazza Ciusa e via Catania, poi l’irruzione in due empori cinesi e in un negozio di ottica in piazza Matteotti. Numerose le auto svaligiate in varie zone e, nel conto, anche il maxi furto commesso domenica scorsa nell’azienda di prefabbricati a San Giovanni Suergiu.

