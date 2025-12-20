Tre colpi della Nuorese affondano il Sant’Elena 

Nuorese 3

Sant’Elena 0

Nuorese (4-4-2) : Mascia, Puddu, Catte, Carraro, Dessolis, Tanda (22’ st Cadau), Cocco (41’ st Caddeo), Cossu (30’ st Demurtas), Caggiu, A. Argiolas (37’ st Todde), Manca. In panchina Ruggiu, Filia, Piredda, Floris, Aru. Allenatore Bonomi

Sant’Elena (4-4-2) : Daga; Boi, Pitzalis, Delogu (35’ st Niang), Cogoni, Angiargia, Giancarli (33’ Diouf), Minerba (9’ st Thiam), Ragatzu, Oli Oro (5’ st Iesu), D’ Agostino (32’ st Pilleri). In panchina Casula, Mechetti, Coiana, F. Argiolas. Allenatore Rinino.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : pt 13’ Caggiu, 27’ Tanda; st 16’ A. Argiolas.

Note : ammoniti Tanda, Boi Recupero 1’ pt - 3’ st.

Nuoro. La Nuorese ritrova la vittoria sotto l’albero di Natale e torna in vetta alla classifica, seppur in condominio con Iglesias e Ilvamaddalena.

Gara dominata contro il fanalino di coda Sant’Elena dell’ex attaccante verdeazzurro Mauro Ragatzu. Partono in avanti i padroni di casa e al 7’ Cossu manda fuori di piatto. Brivido al 12’ col destro di Argiolas respinto corto, la difesa spazza. Al 13’ Caggiu sblocca la gara con un destro sotto porta. La Nuorese insiste e al 17’ Caggiu serve Argiolas che manca la palla per un soffio. Gli ospiti non reagiscono e al 27’ arriva il raddoppio di Tanda che finalizza un angolo di Cocco. Al 30’ Cossu sul filo del fuorigioco è anticipato al momento della battuta. Al 34’ ci prova Minerba, palla fuori di un soffio. A inizio ripresa Cossu sotto porta svirgola e spedisce fuori. All’8’ occasione per Ragatzu ma Mascia si supera in tuffo. Al 10’ si fa avanti Iesu con un tirocross parato. Al 13’ Ragatzu prova a trascinare i suoi in scivolata non arriva sulla palla e un minuto dopo di testa non trova lo specchio. Al 16’ Argiolas sigilla il risultato con un destro dal limite. Al 28’ ancora Ragatzu la cui incornata è respinta sulla linea di porta da un difensore. Al 34’ Argiolas cerca la doppietta personale ma il tiro è centrale.

