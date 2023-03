Tre colonnine di ricarica per la svolta green  

«Il progetto c'è, arrivano le colonnine per ricaricare le automobili elettriche, andiamo verso una Villasor green». Lo annuncia il sindaco Massimo Pinna che, già in precedenza, aveva anticipato l'argomento e ora aggiorna sulle novità: «Avevamo già deliberato per individuare i punti. Ora è passato il progetto. L'istruttoria è in atto e presto avverrà l'installazione». Ma quali e quanti saranno i punti dove saranno attivate le torrette di ricarica? «Nello specifico saranno tre, in via Cimitero dove si trova l'area cani, in viale Repubblica e un'ultima in via Angioy, tra i due distributori. Abbiamo scelto aree dove i cittadini potranno, di passaggio, lasciare la macchina e nel mentre fare spesa e compere. Un modo anche per favorire l'economia». Ogni colonnina potrà caricare fino a due auto in contemporanea, e, secondo quanto riportato dal sindaco, la piena ricarica potrebbe completarsi in meno di un'ora grazie alle nuove tecnologie. «Anche noi come amministrazione stiamo cercando di contribuire in questo passaggio all'energia pulita, ci stiamo attivando per comprare auto comunali totalmente elettriche, ma stiamo anche andando avanti con i pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici. Una Villasor più verde è possibile, noi ci crediamo».

