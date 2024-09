Tre club fanno ricorso dopo i ko in campionato 

Tre ricorsi da parte di altrettante società in Promozione e varie squalifiche per dirigenti, giocatori e allenatori delle squadre impegnate nei due principali tornei isolani. Sono le prime iniziative dei club e i primi provvedimenti assunti dal Giudice sportivo in questa nuova stagione calcistica sarda elencati nel comunicato ufficiale pubblicato ieri dalla Lega nazionale dilettanti.

Le squadre che hanno preannunciato il ricorso, su presupposti ufficiosi ma non comunicati, sono il Castelsardo, sconfitto 3-1 domenica scorsa a Bonorva; l’Idolo, battuto in casa 2-0 dal Guspini; il Luogosanto, capitolato 3-0 a Coghinas. La Federazione si è riservata la decisione, mentre ha comunicato le squalifiche inflitte a carico di diversi tesserati. La società Tuttavista Galtellì pagherà un’ammenda di 100 euro per «le frasi ingiuriose» rivolte dal 30’ e poi alla fine della gara al «direttore di gara» dai tifosi nel match casalingo perso contro l’Usinese; il dirigente Giuseppe Gambaiani inoltre è stato inibito sino al 3 ottobre.

Quattro le giornate di squalifica inflitte a Pier Mario Mocci, allenatore del Bosa resosi protagonista, secondo il referto, di «eccessive proteste» e «frasi ingiuriose» all’arbitro dopo l’espulsione nel match in trasferta vinto col Sennori. Due le gare che salteranno Antonio Maria Madau dell’Atletico Cagliari (frase offensiva all’arbitro) e Marco Capelli del Selargius (stesso comportamento).

RIPRODUZIONE RISERVATA