Baunei
17 febbraio 2026 alle 00:47

Tre climbers soccorsi a Plumare 

L’escursione invernale ha rischiato di avere un epilogo drammatico. Tre persone domenica sono rimaste bloccate lungo la via ferrata di Plumare, nel territorio di Baunei. A causa di un imprevisto, mentre effettuavano delle calate in corda, non hanno potuto proseguire e hanno chiesto aiuto tramite l’applicazione Georesq, il servizio di geolocalizzazione e inoltro delle richieste di soccorso, attivo 24 ore su 24 con un operatore che risponde alle chiamate, allertando direttamente il Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico.

Sul posto, oltre a un elicottero dell’Aeronautica militare, si sono recati tre tecnici della stazione Ogliastra e due uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Le squadre a terra in serata, hanno raggiunto gli escursionisti e, dopo aver verificato le loro condizioni di salute, li hanno calati dalla cengia sulla quale si trovavano fino al sentiero, e riaccompagnati alle loro auto.

