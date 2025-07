“Tre ciotole” è un film Quando l’amore è la cura dal libro di Michela Murgia  

Con il titolo internazionale di “Three goodbyes”, è pronta per la distribuzione nelle sale la trasposizione cinematografica di “Tre ciotole”, il libro autobiografico che Michela Murgia pubblicò prima di morire, il 10 agosto di due anni fa. Diretto da Isabel Coixet, il film sarà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, in programma dal 4 al 14 settembre, per giungere, infine, attesissimo, nei cinema italiani in autunno.

Gli attori

Alba Rohrwacher ed Elio Germano sono i protagonisti di una storia che anche sulla pellicola conserva l’intensità emotiva della raccolta di racconti, pubblicata da Mondadori, e diventata un bestseller con migliaia di copie vendute. La regista spagnola, che firma la sceneggiatura insieme con Enrico Audenino, ha costruito un ensemble di storie, in cui i protagonisti, insieme con gli altri personaggi interpretati da Silvia d’Amico, Galatea Bellugi, Francesco Carril e Sarita Choudhury, restituiscono la polifonia di voci e caratteri raccontata nel volume dell’autrice sarda.

La storia

I temi al centro del film, come dell’antologia di racconti, sono la separazione, la malattia, il cambiamento. La trama si srotola intorno al litigio che porta Marta (Rohrwacher) e Antonio (Germano) a lasciarsi. Ciascuno reagisce al proprio dolore come meglio si confà alla sua natura; mentre Marta si chiude in sé stessa, Antonio si concentra sul lavoro: è uno chef con una carriera promettente. Poi, quando ancora Marta si sta misurando con la sofferenza della separazione, un’altra si affaccia: il suo corpo è ammalato gravemente. Se ne accorge perché rifiuta di mangiare, anche un solo boccone. Allora tutto cambia: il sapore del cibo, la musica, il desiderio, la certezza delle scelte fatte. Marta deve ripensare le sue abitudini, fermarsi e ascoltarsi. A seguirla nel percorso terapeutico è un medico premuroso ma pragmatico (Francesco Carril), a sostenerla una cara amica (Silvia d’Amico), mentre Galatea Bellugi è una paziente che Marta incontra per caso. Infine, Sarita Choudhury fa le veci di una nutrizionista che le suggerisce nuovi rituali, a cominciare dalla preparazione quotidiana di tre ciotole per il cibo, necessaria a imbrigliare l’ambascia della cura.

La regista

Come ha scritto nelle note di regia Isabel Coixet, «il film è il racconto di una donna che non implora e neppure cerca compromessi. Al contrario, ci mostra che perfino nell’addio può esserci grazia e anche nel dolore c’è spazio per la gioia». Apprezzata per “La mia vita senza me” e “La vita segreta delle parole”, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Coixet, spagnola, regista e sceneggiatrice, 65 anni, «sa raccontare l’amore nelle forme più diverse e con grande intensità», ha dichiarato Riccardo Tozzi di Cattleya che, a capo di una lunga fila di società, produce il lungometraggio. Tra i suoi film più apprezzati, “Lezioni d'amore” del 2008, tratto dal romanzo capolavoro “L’animale morente” di Philip Roth, interpretato da Ben Kingsley e da Penelope Cruz.

RIPRODUZIONE RISERVATA