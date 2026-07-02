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Dolianova-Serdiana-Soleminis.
03 luglio 2026 alle 00:36

Tre centri abitati, un unico servizio di mensa scolastica 

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Sarà ancora la “Compass Group” di Milano ad occuparsi della mensa scolastica per gli alunni di Dolianova, Serdiana e Soleminis. I tre Comuni che gestiscono il servizio in forma associata hanno deciso di rinnovare l’appalto fino al 30 giugno del 2028. Il costo complessivo per il prossimo biennio ammonta a 625.763 euro.

Un pasto costerà in media 6,144 euro. La quota a carico delle famiglie sarà calcolata in base al reddito (da un minimo di 2,70 a un massimo di 3,20 euro a pasto). La ditta aggiudicataria dovrà assicurare oltre alla qualità dei prodotti anche la sostenibilità ambientale. Le pietanze saranno cucinate in un centro vicino alle scuole. Dovranno essere inoltre promossi i prodotti locali di qualità e i cibi biologici evitando gli sprechi. Grande attenzione sarà riservata alle modalità di trasporto e consegna delle derrate e al contenimento dei rifiuti. L’andamento del servizio, anche in futuro, sarà monitorato dalla Commissione formata da insegnanti e genitori che vigila sul rispetto della qualità delle pietanze e delle buone pratiche ambientali. Confermate anche le modalità di riscossione dei pagamenti che dovranno essere effettuati direttamente ai comuni di residenza.

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