Tre casi spinosi per la nuova Juve 

Douglas Luiz, Vlahovic e Weah: la Juventus ha tre casi da gestire. Quello legato al centrocampista brasiliano è il più clamoroso, col giocatore che giovedì non si è presentato al raduno senza dare giustificazioni facendosi rivedere ieri. Il suo destino appare segnato: è fuori dal progetto del tecnico Tudor e la società ha deciso di prendere provvedimenti severi, mentre sul mercato cerca offerte. Gli unici sondaggi sono arrivati dall’Inghilterra, ma nessuno si è avvicinato ai 50 milioni di euro sborsati dai bianconeri 12 mesi fa per strapparlo all’Aston Villa.

Vlahovic si allena al massimo nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2026. I discorsi per un prolungamento restano in alto mare e l’unico modo per evitare di perderlo a zero sarebbe la cessione. L’opzione Milan, dove c’è l’ex bianconero Allegri, stuzzica il giocatore, ma per ora resta un’ampia forbice tra proposta e richiesta. In questo stallo è difficile dare l’assalto al Psg per riprendere Kolo Muani.

L’ultimo campanello d’allarme riguarda Weah. L’americano sembrava diretto al Marsiglia ma c’è stata una frenata e l’agente del calciatore (Badou Sambague) ha accusato la Juve: «Ci sono due dirigenti che cercano soluzioni e uno che crea problemi e per vendetta chiede una fortuna per il suo cartellino: aspetta un’offerta dalla Premier che non arriverà e non accetteremo. C’è qualcuno che sta minando la classe della Juve». Gli indizi portano al ds Damien Comolli.

RIPRODUZIONE RISERVATA