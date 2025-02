Tre cantieri per la viabilità rurale 

L’intervento, da 900 mila euro complessivi, per la bitumazione di una ventina di strade urbane è in corso d’opera ma a Serramanna si guarda anche alle strade rurali, per le quali sono pronti all’avvio tre diversi cantieri da 700 mila euro complessivi. Tutto per rispondere, parole del sindaco Gabriele Littera, «alle esigenze di mobilità per chi nell’agro lavora o vi abita, e per i mezzi che si occupano di antincendio e vigilanza» che fanno i conti da anni con strade ai limiti della praticabilità. Per uno dei progetti, quello più consistente da 500 mila euro, per il rifacimento delle strade rurali, è stata individuata l’impresa aggiudicatrice dell’appalto e, tempo permettendo, in primavera i lavori prenderanno il via.

«La volontà di intervenire in maniera radicale sulla viabilità rurale è testimoniata dalle somme, ingenti, messe a disposizione tra 2023 e 2024 e che ora diventano finalmente opere pubbliche», conferma il primo cittadino, che parla di «circa venticinque strade in cui si è cominciato ad intervenire con tre iniziative distinte».

La prima riguarda la Bia Sa Figu, importante arteria rurale di Serramanna che da Ponti Nou collega con una fetta importante della campagna ad ovest di Serramanna, con fondi regionali e un cofinanziamento comunale per un totale di circa duecentomila euro. Ancora il sindaco Littera: «Un altro appalto da poco meno di cinquecentomila euro andrà invece ad interessare una decina di strade rurali comunali, come la strada di Santa Maria, Santa Barbara, Bia Muristeni, diverse arterie in località Su Pranu». Non è tutto. Il Municipio lavora ad un altro affidamento con il quale si andrà ad intervenire su ulteriori strade, circa dieci, con interventi puntuali nei tratti più dissestati. «Contiamo quindi di avere per la primavera e l'inizio dell'estate un agro molto più percorribile per coloro che vi lavorano, vi abitano e per i mezzi che si occupano di antincendio e vigilanza», conclude.

