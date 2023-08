Tre campi per il padel 

Suelli abbraccia il padel. Dopo l’impianto di Siurgus Donigala anche Suelli si vota allo sport del momento. Inaugurato il 4 agosto, il centro sportivo in via dello Sport, abbandonato da anni in quanto non a norma, si presenta alla comunità con una veste tutta nuova.

Il progetto misto, privato e Comune, si chiama Trex Padel Sport Center: un’area destinata al calcetto, al tennis e al padel. « Era ora di rendere nuovamente agibile questo spazio per la comunità e il circondario», dichiara il sindaco Massimiliano Garau. (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA