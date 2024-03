Tre blitz vandalici dei no vax nel Bergamasco 

Bergamo. Il primo centro vaccinale operativo in Lombardia durante l’emergenza Covid, il Palaspirà di Spirano, in provincia di Bergamo, è stato vandalizzato con numerose e grandi scritte no vax. Nel mirino del blitz anche la sede del liceo Galileo Galilei di Caravaggio, nella Bassa bergamasca, non distante da Spirano, e del cimitero di Urgnano, nella media pianura. Le forze dell’ordine ritengono che dietro possa esserci la stessa mano. Al vaglio ci sono le telecamere degli impianti di videosorveglianza delle zone interessate. Proprio in questi giorni, quattro anni fa, la provincia di Bergamo stava vivendo la fase più drammatica della pandemia.

Il sindaco di Spirano, Yuri Grasselli, ha parlato di «un vile attacco alla struttura» e di «un’offesa alla nostra comunità» compiuta da «persone senza coraggio e dignità». Lunedì sarà celebrata la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid e il consigliere lombardo leghista Giovanni Malanchini ha detto che «l’atto vile» offende «queste persone e le loro famiglie che hanno sofferto a causa della pandemia». Per il governatore lombardo Attilio Fontana si è colpita la «memoria del lavoro e del sacrificio di chi si impegna per la comunità».

