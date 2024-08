Tre bimbi alla Materna, si chiude 

Ai piedi del Monte Santa Vittoria, Esterzili vede un pezzo della sua storia sfuggirgli di mano. In questo piccolo paese, dove la vita si aggrappa ai ricordi e alle tradizioni, anche, la scuola dell’infanzia, l’ultimo rifugio della speranza sta per chiudere i battenti. Qui, dove una volta le risate dei bambini riempivano le aule, oggi sono rimasti solo tre piccoli cuori. Troppo pochi per giustificare una classe e per tenere accesa la fiamma dell’istruzione tra le mura della scuola di via Satta. E così, tra qualche settimana i piccoli si troveranno costretti a lasciare la loro casa e a percorrere, ogni giorno, diversi chilometri per trovare un’istruzione, lontani dalle radici e dalle braccia delle loro famiglie. È una ferita profonda per Esterzili che rischia di scivolare sempre più nel silenzio e nell'abbandono, perché con la chiusura della scuola, il paese non solo perde l’ennesimo servizio, ma anche un importante frammento della sua anima.

Le reazioni

«Istruzione ed educazione li abbiamo garantiti ovunque e in tutta la provincia, nonostante la caduta vertiginosa degli alunni», afferma Peppino Loddo, direttore scolastico provinciale di Cagliari, «ormai non siamo più in condizioni di garantire qui il servizio: tutto quello che si poteva fare è già stato fatto, ciò non toglie che fino all’ultimo proveremo a verificare se ci sia un margine di manovra, ma a oggi sembra molto difficile». Ma si domanda: «In termini di socialità e non solo, come si possono fare classi per un solo bambino? Vorrei che si capisse anche questo».

Le ipotesi

Da Esterzili, i paesi più vicini sono Sadali, a circa 15 chilometri, ed Escalaplano, circa 24, ma durante l’inverno per le famiglie fare avanti e indietro non sarà facile. «La scuola non deve aprire per forza, anzi, noi siamo più per una scuola di comunità, che coinvolga i bambini un po’ di tutti i paesi – spiega Antonio Puddu, uno dei papà dei piccoli – siamo disposti a viaggiare, il problema è semplicemente che non veniamo coinvolti in nessuna decisione, nessuno discute con noi su quali potrebbero essere le soluzioni e soprattutto nessuno ci dice come andranno le cose. Noi stiamo continuando a investire nel paese, a credere nel sogno di far crescere un bambino qua, ma è sempre più difficile. Abbiamo iscritto nostro figlio alla scuola materna come anticipatario, consapevoli delle difficoltà che ci sarebbero state per l'apertura dell'asilo, ma a oggi non abbiamo mai ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte della scuola. Per una famiglia non sapere ancora se, tra qualche giorno, il bambino potrà frequentare la scuola del suo paese o se dovrà viaggiare, crea tanti disagi e preoccupazioni».

Dall’altra parte, il sindaco Renato Melis, non si arrende: «Il problema è stato sollevato a suo tempo, abbiamo percorso e stiamo percorrendo tutte le strade possibili per far sì che la scuola ci sia. La speranza è che fino all’ultimo si trovi una soluzione per il bene dei nostri piccoli e della nostra comunità».

