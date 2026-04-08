Tre beni in gestione, la Giunta detta le regole 

Area grandi eventi ed ex campeggio di Torregrande, ma anche parco Brigata Sassari in città. La Giunta Sanna muove i primi passi per dare in concessione queste tre zone.

Torregrande

Nell’ultima riunione la Giunta ha dato «incarico alla dirigente del settore Programmazione dell'attuazione del procedimento di unica concessione in valorizzazione dell’ex campeggio di Torregrande e dell'area Grandi eventi». Gli indirizzi sono chiari: nel primo dovrà sorgere «un’area sosta attrezzata e temporanea di camper e caravan», nella seconda «un’area polifunzionale destinata a grandi eventi, manifestazioni e spettacoli». La Giunta chiede inoltre alla dirigente che «la durata della concessione sia proporzionata all’entità degli investimenti migliorativi» da parte del concessionario che dovrà versare un canone al Comune.

Via Solferino

Nella stessa riunione, su proposta dell’assessora Maria Bonaria Zedda, la Giunta ha stabilito «di affidare in concessione l’immobile all’interno del parco Brigata Sassari da destinare ad attività commerciale/ricreativa unitamente all’area verde adiacente al locale con la finalità di migliorarne la fruizione». Un locale che si trova dietro lo stabile che si affaccia in via Solferino che attende, come annunciato un anno fa, di ospitare l’Ecomuseo della ceramica. Non mancano alcune condizioni: «Il concessionario dovrà provvedere a manutenzione e custodia dell’intera area e di tutte le strutture e impianti presenti; nei criteri di valutazione delle proposte dovrà essere data rilevanza alle misure proposte per la sorveglianza dell’area e la prevenzione dei fenomeni di vandalismo». ( m. g. )

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