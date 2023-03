Tre bar e una pizzeria svaligiati in una notte 

I furti sono avvenuti in tre esercizi commerciali situati nel centro di Capoterra: la Caffetteria del Corso, la Pizzeria Arte e Sapori, e il Kalendes. Inoltre, è stato riportato un quarto furto con scasso nella Residenza del Sole, dove il Sol Cafè ha subito danni.

Ladri scatenati nella notte a Capoterra. Quattro furti con scasso in altrettanti esercizi commerciali nella notte. Unico comune denominatore: una coppia formata da un uomo e una donna bordo di una Citroen C4.

La ricostruzione

I furti sono avvenuti in tre esercizi commerciali situati nel centro di Capoterra: la Caffetteria del Corso, la Pizzeria Arte e Sapori, e il Kalendes. Inoltre, è stato riportato un quarto furto con scasso nella Residenza del Sole, dove il Sol Cafè ha subito danni.

Si tratterebbe di un bottino ricco e variegato, composto da contanti, sigarette, gratta e vinci, telefoni cellulari e altre merci di valore. L’indagine è affidata dai carabinieri di Pula, intervenuti dopo l’allarme e le denunce presentati dai titolari.

I colpi

I malviventi si sarebbero introdotti inizialmente nella pizzeria "Arte e Sapori”. «Hanno scassinato l’ingresso con un piede di porco», racconta il titolare Simone Fois che lamenta una grossa perdita: «Non lasciamo mai denaro nel fondo cassa, ma ci hanno derubati di alimenti e bevande per un totale di mille euro”.

I due ladri si sarebbero poi intrufolati nel locale confinante, la “Caffetteria del Corso”, gestito da Nives Marras: «Hanno individuato l’ingresso in cui la telecamera della videosorveglianza non arriva, sono entrati e hanno rubato il cassetto porta denaro con dentro circa 350 euro». La titolare lancia un appello: «Non è possibile che la stazione dei Carabinieri di Capoterra non abbia pattuglie disponibili negli orari notturni, si intervenga al più presto». Perché è scattato l’allarme, ma prima dell’arrivo dei carabinieri, appunto da Pula, i due ladruncoli si sarebbero diretti al Sol Cafè, distante dal centro, recuperando terreno nei confronti dei militari. Il fratello del titolare, Alessio Scarfi racconta: «Anche da noi stesso modus operandi. Hanno portato a casa una quantità importante di sigarette e gratta e vinci, nonché il cassetto con un po’ di banconote all’interno».

Il raid

E a questo punto i due ladri sarebbero tornati nel centro del paese, concludendo la loro notte brava nel bar Kalendes dove lavora Antonio Cappai, figlio del titolare, che racconta: «La nostra casa confina con il locale, ma non ci siamo accorti di nulla. La mattina ho notato che qualcosa non andava, la porta del locale era aperta. Ci hanno rubato diversi salumi, oltre al cellulare aziendale. Hanno cercato dei contanti, ma avevo portato via tutto la sera».

Il sindaco Beniamino Garau è amareggiato: «Ho convocato i commercianti per discutere con loro le azioni che abbiamo intenzione di mettere in atto contro la microcriminalità».

