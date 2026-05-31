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Tennis Roland Garros.
01 giugno 2026 alle 00:24

Tre azzurri per sognare 

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Parigi. Comunque vada, sarà grande Italia oggi al Roland Garros. Perché in tre dei quattro ottavi di finali che si disputeranno saranno protagonisti i tennisti azzurri. Il primo a scendere in campo, alle 11 sul Philippe Chatrier, sarà Flavio Cobolli: il romano, testa di serie numero 10, ha la grande occasione di conquistare un posto tra i primi 8 sulla rossa di Parigi contro l’americano contro Zachary Svajda, classe 2002, numero 85 del ranking, già sconfitto nell’unico precedente disputato sul cemento negli Stati Uniti due anni fa. in palio, come detto, i quarti di finale: chi la spunterà se la vedrà con il vincente della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo.

Berrettini e Arnaldi

Sognano i quarti di finale anche altri due azzurri: Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, entrambi reduci un mese fa dal torneo di Cagliari (vinto dal tennista ligure), giocheranno invece sul Suzanne Lenglen. Il primo in campo sarà Berrettini, nel primo pomeriggio, contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, il “mattatore” di Sinner. Entrambi arrivano da una battaglia di cinque set nel turno precedente (più di cinque ore per Berrettini, addirittura oltre sei per l’argentino). E da cinque set e altre battaglie di cinque ore arrivano anche Matteo Arnaldi e l’americano Frances Tiafoe, che chiuderanno (non prima delle 18) il programma del Lenglen.

Gli altri

Nella giornata di ieri, Alexander Zverev (numero 2 del tabellone) rispetta i favori del pronostico, batte Jesper De Jong (7-6, 6-4, 6-1) e si qualifica per i quarti dove affronterà il 19enne spagnolo Rafael Jodar (numero 29) per giocarsi l’accesso in semifinale.

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