Tre azzurri al gran ballo dei debuttanti dell’Italia 

Al gran ballo dei debuttanti azzurri stavolta ci sono Pietro Comuzzo, Nicolò Savona e Nicolò Rovella. Il ct Luciano Spalletti, attento ai talenti che si stanno imponendo nel campionato, li ha chiamati per l’ultimo raduno del 2024 in vista delle gare di Nations League contro il Belgio (domani a Bruxelles) e la Francia (domenica a Milano).

Il più giovane del gruppo, 19 anni, è Comuzzo, diventato punto fermo della difesa della Fiorentina. Il ragazzo è passato in meno di un mese dall’Under 20 all’Under 21 fino all’Italia maggiore. Con la dedica per la mamma scomparsa un anno e mezzo fa, quando lui era appena maggiorenne. «Essere qui è una grande soddisfazione, se sono arrivato qui è per lei», ha sussurrato il centrale viola. «Ogni bambino che inizia a giocare a calcio sogna di indossare la maglia della Nazionale, quindi è un sogno che si realizza. Sono stato a Coverciano con l’Under 21 ma stavolta è un’emozione più forte». Ha per modelli Chiellini e Van Dijk e ha ammesso di sentirsi a suo agio nella marcatura e nel duello fisico: « Per questo guardo a Bastoni e Calafiori e tengo stretti i consigli di mister Palladino».

Sogna in grande anche Savona della Juve. «Chiellini mi riempie di consigli, mi dice di migliorare giorno dopo giorno e continuare a lavorare. È la prima volta per me a Coverciano. Cosa mi dice Thiago Motta? Parla molto con noi ragazzi e la squadra, siamo un gruppo giovane, vuole che ci divertiamo in allenamento e che andiamo a 100 all’ora. La mia qualità maggiore? Forse la duttilità, ricoprire diversi ruoli è importante, posso anche giocare nella difesa a tre».

