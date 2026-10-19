Tre avvocate nel mirino di uno stalker 

Una voce che minaccia e molesta. E tre avvocate, tutte di Alghero, perseguitate da uno stalker che le chiama al cellulare in piena notte o di prima mattina. Tra luglio scorso, e ieri all’alba, le professioniste sono state raggiunte in più occasioni da un uomo che, biascicando, sosteneva di essere un loro assistito, anche se nessuna lo ha riconosciuto come tale. Non dà il suo nome ma, in compenso, sa i loro. «Sembra che siamo state scelte», dichiara una delle tre legali, oggetto dell’intimidazione più chiara. Dove le si riferiva che un’altra persona, conosciuta dalla donna, secondo il molestatore, ma non citata, gli aveva chiesto di farle del male.

Sintesi di un avvertimento dai toni pesanti, finito nella denuncia depositata ai carabinieri di Alghero a cui si sono aggiunte quelle delle colleghe. Anche loro vittime dello stesso trattamento, e con insistenza tale da creare ansia per la propria incolumità. Difficile infatti credere che i bersagli scelti siano casuali, viste le coincidenze del genere, della professione e della residenza. Il sospetto è che il molestatore abbia preso nominativi e contatti dall’albo degli avvocati, andando in modo certosino a scovare proprio quelli della città catalana. Sconosciuti al momento i motivi mentre si infittisce il mistero davanti al numero dell’autore dello stalking, intestato a una persona che vive in Toscana e dal profilo, familiare e lavorativo, che poco o nulla si addice a queste condotte. «Magari gli hanno hackerato il cellulare», si congettura. Il timore allora è che il molestatore si nasconda proprio ad Alghero.

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