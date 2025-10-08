Tre auto distrutte da un incendio 

Tre auto distrutte e molta paura ieri sera in un incendio nel parcheggio del piazzale De Rosa, in pieno centro. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 22,30, e si sono rapidamente estese provocando molto allarme tra i residenti perché nel parcheggio in quel momento c’erano diverse decine di auto parcheggiate. Tra i mezzi coinvolti anche un’auto abbandonata, utilizzata come rifugio da persone senza dimora, che potrebbe essere finita nel mirino di qualcuno. Ma non è escluso che possa trattarsi di un fatto accidentale legato a un’auto elettrica. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull’accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA