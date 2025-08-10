Tre auto bruciate in una notte a Olbia, un furgone ad Alghero 

Notte di fuoco ad Olbia e Alghero. Nella città gallurese due auto e un furgone sono stati distrutti dalle fiamme. Incendi, spenti dai vigili del fuoco di Olbia e Arzachena, sui quali sono ora in corso indagini per appurarne la natura.

Il primo rogo è divampato nel quartiere Bandinu, in via Imperia, dove un furgone è stato avvolto dalle fiamme e il calore ha danneggiato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. A distanza di poche decine di metri gli altri dye roghi, il primo nel parcheggio del piazzale De Rosa, adiacente al parco Fausto Noce, dove è bruciata un’auto abbandonata da tempo. Le fiamme hanno superficialmente interessato un’altra auto accanto, le siepi e un albero. Infine, in via Savona, l’incendio ha colpito un’utilitaria. Le cause sono in corso di accertamento ma, almeno nel caso del piazzale De Rosa, con un’auto ferma e abbandonata è improbabile il corto circuito, se si tratta di atto vandalico (in collegamento con l’altra auto poco distante) o avvertimento per qualcuno (in zona alcune auto abbandonate sono usate come rifugio), resta da accertare. Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e carabinieri.

Ad Alghero le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute intorno alle 23.30, in via Aldo Moro per l’incendio di un furgone. Il rogo ha seriamente danneggiato il mezzo. Il rapido intervento ha impedito che le fiamme che lambivano il furgone, si propagassero anche alla vegetazione circostante, un canneto che avrebbe favorito l'estensione dell'incendio.Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA