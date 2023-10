Tre auto bruciate in dieci giorni 

Ancora fiamme nella notte scorsa a Gavoi, dove è stata danneggiata l’auto di un artigiano, Giuseppe Manca. Ingenti i danni alla sua Fiat Doblò. Si tratta della terza auto finita nel mirino degli incendiari in paese nel giro di dieci giorni. E si tratta del secondo raid messo a segno nella piazzetta sopra la centrale via Pio XII. Nessun dubbio sull’origine dolosa con gli inquirenti che hanno accertato la presenza di accelerante.

Condanna

Il primo cittadino di Gavoi, Salvatore Lai è fermo nel condannare il gesto ed esprimere «solidarietà totale e incoraggiamento a tutte le vittime. Oggi incontrerò i rappresentanti delle forze dell’ordine e decideremo di porre in essere azioni incisive». Lo stesso Manca ha affidato ai social il suo sfogo: «Oggi a me domani a chi toccherà?», si è domandato con amarezza cercando di risvegliare l’orgoglio e il senso di appartenenza di una comunità laboriosa come quella gavoese.

L’attentato

Ancora una volta la notte è stata l’alleata di chi preferisce affidarsi più alla violenza e all’anonimato che alle parole e al dialogo. Chi ha agito non voleva rischiare, dopo aver cosparso del liquido infiammabile , probabilmente della benzina, sulla parte anteriore del mezzo, ha creato una sorta di miccia con lo stesso liquido versato con una striscia a terra così allontanandosi prima di dare fuoco, forse per non rischiare di venire investito da un’eventuale fiammata di ritorno. Il fuoco ha immediatamente avvolto il mezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno domato l’incendio e gli agenti del commissariato che, al comando del dirigente Antonio Maria Arca, ha avviato le indagini. Le fiamme ancora una volta sono scoppiate in via Pio XII esattamente dove il 10 ottobre scorso era stata incendiata un’altra auto. Solo un caso? Risposte che dovranno are gli inquirenti.

Nel mirino

Manca ha affidato ai social il suo amaro sfogo, postando anche la foto dell’auto andata a fuoco. «In 10 giorni – ha scritto sul suo profilo - bruciate tre macchine (stanotte è toccato a me) a persone tranquille, oneste, con figli… il disagio in paese non è cosa recente ma sta arrivando a livelli allarmanti… Saluti da Gavoi… sotto a chi tocca..»

«La comunità reagisca»

Il primo cittadino Salvatore Lai spiega: «Questi episodi, messi insieme come tempistica, spezzano la tranquillità di una comunità. Sono episodi isolati, intimidazioni che colpiscono singoli cittadini e questo ci coglie ancora più impreparati. Ci stiamo interrogando sulle cause, ragioniamo sul perché se nei paesi dove i membri della comunità si parlano a tu per tu ci si lascia permeare da questo linguaggio e azione violenta. Domani (oggi ) - ribadisce Lai - incontreremo i rappresentanti delle forze dell’ordine per cercare di capire, ma come amministrazione vogliamo dare una risposta con qualche iniziativa pubblica a questa violenza. Coinvolgeremo le associazioni per dare una risposta condivisa e comune alla logica dell’intimidazione. Basta con la violenza, preferiamo il dialogo».

