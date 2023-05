Tre auto a fuoco: paura in centro 

Paura nella notte e famiglie in strada a Tempio, per un violento incendio che ha lambito le finestre delle case in pieno centro storico. È successo dopo la mezzanotte di mercoledì, una colonna di fumo e fiamme altissime si sono sollevati da un vicolo molto stretto, a ridosso di piazza Fabrizio De Andrè, due passi da piazza Gallura. Tante persone sono uscite spaventate dalle loro case riempite dall’odore acre causato dalla combustione delle parti plastiche di tre auto. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del Fuoco di Tempio e i Carabinieri. I residenti di buona parte del centro storico hanno sentito anche il rumore delle deflagrazioni provocate dal rogo. Le fiamme, molto alte hanno raggiunto le finestre di un edificio e tutto il vicolo era saturo di fumo e aria incandescente. Hanno bruciato sino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, una Mini, una Lancia Ypsilon, una Alfa Romeo e uno scooter Tmax. Ed è proprio dalla moto che si sarebbero propagate le fiamme che, stando ai primi accertamenti, hanno una matrice dolosa.

Dalla moto alle auto

La ricostruzione dei fatti è ancora tutta da fare e provare, ma i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Tempio lavorano su questa ipotesi. Qualcuno, senza considerare i rischi altissimi della sua condotta, è arrivato nel vicolo scarsamente illuminato, ha gettato del liquido infiammabile sullo scooter e poi ha collocato un innesco. Le fiamme si sono propagate velocemente alle tre auto, che erano parcheggiate una accanto all’altra. L’incendio delle utilitarie non era l’obiettivo dei responsabili dei raid, che forse non hanno calcolato gli effetti della loro azione. Il rogo delle auto, in uno spazio così stretto, ha investito subito gli edifici. Le persone scese in strada erano spaventate e preoccupate per le loro case, ma anche per la sorte di alcuni residenti che venivano chiamati e non rispondevano al telefono. Fortunatamente nessuno si è fatto male e anche i danni per gli edifici, a parte il fumo che ha invaso alcuni appartamenti, sono stati minimi.

Le indagini dell’Arma

I Carabinieri della Compagnia e della Stazione di Tempio stanno lavorando sul caso. Ancora si parla solo di ipotesi, ma la vittima dell’atto intimidatorio potrebbe essere il proprietario dello scooter, un operaio di Tempio. I militari stanno visionando le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza. La presunta vittima, Marco Marras, non ha avuto mai problemi di questo tipo in passato e i Carabinieri stanno cercando i riscontri all’ipotesi di un atto intimidatorio ai danni dell’uomo.