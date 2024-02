Tre auto a fuoco nella notte, culturista nel mirino 

Lui ha messo subito le cose in chiaro, tramite il suo legale, l’avvocato Antonello Desini, il culturista Gian Luca Degortes fa sapere: «Io non so cosa sia successo, che cosa ci sia dietro questa storia. Ma continuerò a fare quello che ho sempre fatto, la mia vita e il mio lavoro». Il body builder olbiese è la vittima dell’atto intimidatorio messo a segno poco prima delle due di ieri in via Lumbau. Alcune persone, approfittando dell’oscurità, sono arrivate alle auto di proprietà del culturista e dei suoi familiari e hanno appiccato le fiamme. Sono andate distrutte tre utilitarie. Sul posto, dopo l’una e trenta, sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno potuto solo contenere l’incendio ed evitare che si propagasse, ma per le utilitarie non c’è stato nulla da fare.

Il primo ad essere sentito è stato il culturista. Gian Luca Degortes nei giorni scorsi era rimasto coinvolto in una vicenda che è ancora tutta da chiarire. Il gip di Tempio ne aveva ordinato la scarcerazione dopo l’arresto per estorsione. Le contestazione non aveva superato l’esame del gip. Dice l’avvocato Desini: «Abbiamo fondati motivi per ritenere che il grave episodio di stanotte non ha alcun legame con la recente vicenda che ha coinvolto il mio assistito, peraltro già notevolmente ridimensionata». In effetti le indagini sembrano escludere questa pista ed essere indirizzate all’attività di Degortes come addetto alla sicurezza. (a.b.)

