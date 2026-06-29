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Settimo San Pietro.
30 giugno 2026 alle 00:21

Tre atleti trapiantati primeggiano in Olanda ai campionati Europei 

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La Sardegna torna dai campionati europei per trapiantati e dializzati disputati ad Arnhem, nei Paesi Bassi, con un ricco bottino di medaglie e risultati di prestigio grazie alle prestazioni di cinque atleti. Tre di loro sono di Settimo San Pietro: Paolo Perra, trapiantato di fegato, ha conquistato la medaglia di bronzo nel doppio di petanque; Enrico Pitzalis, trapiantato di rene, ha ottenuto due medaglie d’argento nel tennis in singolare e nel doppio; Stefano Caredda, trapiantato di fegato, ha sfiorato il podio con un quinto posto nella gara in linea di 30 chilometri.

A completare il positivo bilancio della delegazione sarda, il cagliaritano Gianni Fadda che ha conquistato la medaglia d’argento nei cinque chilometri di atletica e Fabrizio Soddu che ha giocato nel doppio di petangue con Paolo Perra. Quanto ottenuto dai cinque atleti è molto più di un successo sportivo: è la dimostrazione concreta di come il trapianto possa restituire una vita piena e attiva. Ma vale anche come messaggio di speranza, con l’invito a promuovere la cultura della donazione degli organi grazie alla quale è possibile trasformare una seconda possibilità in un nuovo traguardo. Fadda, Soddu, Perra, Pitzalis e Caredda sono membri dell’associazione Prometeo, grazie al cui sostegno hanno potuto prendere parte al torneo in Olanda e che da sempre è impegnata al fianco delle persone trapiantate. (ant. ser.)

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