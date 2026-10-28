Tre assunzioni nei cantieri verdi 

L’Aspal ha pubblicato un avviso relativo ai cantieri comunali da avviarsi nel Comune di Villaperuccio per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. L’assunzione è riservata a un operaio avente qualifica di conduttore di macchine forestali e a tre operai generici che si dovranno occupare della cura e manutenzione del verde pubblico. Le persone interessate e in possesso dei requisiti, dovranno presentare la domanda on line all’Aspal entro le 14 del prossimo 2 novembre. Le graduatorie relative alla selezione rimarranno in vigore per 12 mesi. Al Comune è riservato l’affidamento dei prossimi cantieri verdi a una cooperativa sociale o forestale. Sarà la cooperativa prescelta a doversi poi occupare dell0assunzione dei lavoratori, a tempo determinato: lavoreranno per 20 settimane per 5 ore giornaliere, dalle 7.30 alle 12.30.

Maria Grazia Peis

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