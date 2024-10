Tre assunzioni in Comune, nuovi concorsi 

Al via altri tre concorsi per nuove assunzioni nel Municipio di Selargius. Nei giorni scorsi il settore Personale - guidato dall’assessore Sandro Porqueddu - ha indetto le procedure concorsuali per tre contratti a tempo pieno e indeterminato: un istruttore contabile, un funzionario tecnico e uno amministrativo. Per i primi due profili professionali la scadenza per presentare le candidature è fissata al 21 ottobre, per il funzionario amministrativo il giorno prima, il 20 ottobre. Poi verranno decise le date per gli esami.

Nei giorni scorsi la Giunta ha inoltre aggiornato il Piano del personale del Comune - a seguito di una verifica delle esigenze e della disponibilità di dipendenti nei Servizi sociali - e programmato ulteriori assunzioni per rinforzare il settore: due assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato, e l’estensione del contratto a tempo determinato di un funzionario amministrativo - già previsto nell’anno in corso - anche per le annualità 2025 e 2026.

