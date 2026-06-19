Tre assessori nella Giunta comunale di Emanuele Pes 

Tratalias ha la sua nuova Giunta comunale. Ad annunciarlo è il neo-rieletto sindaco Emanuele Pes che sarà affiancato da tre assessori.

La scelta ha tenuto conto dei risultati ottenuti alle recenti elezioni.

Marco Antonio Piras ha ricevuto le deleghe a Opere pubbliche, patrimonio e istruzione e avrà anche la poltrona da vicesindaco. Al suo fianco Fabrizio Pes, con deleghe a Servizi sociali, sanità, decoro urbano, politiche abitative e agricole, comunicazione e rapporti con enti esterni. Quota rosa affidata a Claudia Carboni con le deleghe a Cultura, turismo, sport, spettacolo, lavoro, formazione e politiche giovanili. Il sindaco terrà le deleghe a Urbanistica, bilancio, sviluppo e promozione del territorio, personale, attività produttive, ambiente e archeologia.

«Un momento importante – ha detti Emanuele Pes durante l’insediamento del Consiglio comunale – carico di responsabilità e di emozione. Dopo la verifica delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità mie e dei dieci consiglieri eletti, ho pronunciato il giuramento da sindaco. Un gesto semplice, ma che ogni volta ricorda quanto sia grande l’impegno verso la nostra comunità. Nel prossimo Consiglio, comunale di concerto con la Giunta comunale, attribuirò le deleghe di supporto per ciascun consigliere comunale che sarà parte attività di questa consiliatura.

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