VaiOnline
Tratalias.
20 giugno 2026 alle 00:20

Tre assessori nella Giunta comunale di Emanuele Pes 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tratalias ha la sua nuova Giunta comunale. Ad annunciarlo è il neo-rieletto sindaco Emanuele Pes che sarà affiancato da tre assessori.

La scelta ha tenuto conto dei risultati ottenuti alle recenti elezioni.

Marco Antonio Piras ha ricevuto le deleghe a Opere pubbliche, patrimonio e istruzione e avrà anche la poltrona da vicesindaco. Al suo fianco Fabrizio Pes, con deleghe a Servizi sociali, sanità, decoro urbano, politiche abitative e agricole, comunicazione e rapporti con enti esterni. Quota rosa affidata a Claudia Carboni con le deleghe a Cultura, turismo, sport, spettacolo, lavoro, formazione e politiche giovanili. Il sindaco terrà le deleghe a Urbanistica, bilancio, sviluppo e promozione del territorio, personale, attività produttive, ambiente e archeologia.

«Un momento importante – ha detti Emanuele Pes durante l’insediamento del Consiglio comunale – carico di responsabilità e di emozione. Dopo la verifica delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità mie e dei dieci consiglieri eletti, ho pronunciato il giuramento da sindaco. Un gesto semplice, ma che ogni volta ricorda quanto sia grande l’impegno verso la nostra comunità. Nel prossimo Consiglio, comunale di concerto con la Giunta comunale, attribuirò le deleghe di supporto per ciascun consigliere comunale che sarà parte attività di questa consiliatura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme incendi

Case e base militare lambite dal fuoco

Giornata infernale: fiamme a Decimomannu, San Sperate e Decimoputzu 
Angelo Cucca Laura Piras Sara Saiu
Maturità

Sorrisi al Classico, meno allo Scientifico

Quintiliano per la versione di latino, non semplice la prova di matematica 
Sara Marci
Il progetto contestato

Su Cala Finanza deciderà la Corte costituzionale?

Regione pronta al ricorso. Meloni: «Nessuno costruirà ville con vista mare». Contestata la governatrice 
Andrea Busia
La battaglia del leader di CiviCa 2024: «L’amministrazione rinuncia a introiti enormi per i prossimi 50 anni»

«Nuovo stadio di Cagliari, progetto da rivedere: troppi rischi per il Comune

Farris: meglio un impianto da 25mila posti, non condivido la scelta di realizzare l’albergo 
Alessandra Carta
La crisi

Nuovi raid, ira di Teheran su Israele

Ben Gvir: «Il Libano deve bruciare». Accordo Usa-Iran già in bilico 