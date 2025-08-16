VaiOnline
Loculi.
17 agosto 2025 alle 01:14

Tre arresti per una piantagione di marijuana 

Tre giovani nei guai, compreso un diciassettenne, per una coltivazione di 400 piante di marijuana, alte circa un metro, che è stata sequestrata dai carabinieri nelle campagna di Loculi. L’operazione risale al 5 agosto.

Tre persone, un italiano e un marocchino e un minore di 17 anni, sono state arrestate per coltivazione illecita di cannabis.

Nelle successive perquisizioni nelle rispettive abitazioni, i militari hanno scoperto altri 10,2 chili della stessa sostanza stupefacente, in buona parte custodita in un magazzino di stoccaggio e essicazione ricavato vicino alla piantagione mimetizzata nella macchia mediterranea.
I carabinieri hanno sorpreso i tre mentre stavano tagliando l’intera piantagione per trasferirla altrove, probabilmente preoccupati dai continui controlli messi in atto dalle Squadriglie di Iloghe.

Alla vista dei militari, il cittadino marocchino è fuggito a piedi per i campi ma è stato raggiunto e arrestato, non prima però di un aver avuto una colluttazione con un carabiniere, che ha subito lesioni giudicate guaribili in cinque giorni dai sanitari dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

Gli arresti sono stati convalidati e gli indagati sono finiti ai domiciliari.

