Tre arresti per l’omicidio di Ornella Saiu: «Il racket non c’entra» 

CITTÀ DEL MESSICO. La Procura dello stato di Quintana Roo ha confermato l’arresto nello stato di Veracruz di tre persone presumibilmente implicate nell’omicidio dell’italiana Ornella Saiu, avvenuto il 30 maggio nella località di Playa del Carmen. I tre arrestati «a breve saranno messi a disposizione dell’autorità giudiziaria locale per ampliare le indagini circa l’omicidio», ha fatto sapere in una conferenza stampa il procuratore generale Oscar Montes de Oca, senza indicare il nesso dei tre arrestati con l’omicidio né la loro identità. Nella foto segnaletica diffusa dalla procura tuttavia appaiono i volti semicoperti di tre uomini di età apparente intorno ai trent’anni. Il procuratore generale ha escluso alcune delle ipotesi che circolavano sul movente: «Escludiamo che si tratti di un omicidio per estorsione, sicuramente è da collegare al contesto personale, familiare, lavorativo sociale e patrimoniale». Secondo Montes de Oca «si è trattato di un’aggressione diretta puntualmente contro la persona» e presumibilmente «non c’è stata pianificazione» anche se «non si è trattato di una circostanza casuale». «Aspettiamo che ci vengano consegnate queste persone dallo stato di Veracruz per contrastare le dichiarazioni con le informazioni che abbiamo raccolto e sicuramente avremo un quadro più chiaro del movente», ha concluso il procuratore. Secondo quanto emerso dalle telecamere di sicurezza e dalle dichiarazioni dei testimoni l’assassino sarebbe una persona di corporatura robusta. Arrivato in sella ad una moto, è fuggito subito dopo aver sparato, senza dire una parola, e ha agito indossando un casco blu. La 40enne è morta sul colpo, colpita da un proiettile al volto mentre stava servendo ai tavoli della caffetteria “Sabrina 48”.

