Valorizzare e mettere in sicurezza alcune aree pubbliche strategiche per la comunità di Muravera. Sarà fatto grazie al progetto da 160mila euro finanziato con fondi regionali sulla manutenzione del patrimonio boschivo.

Tre le aree interessate: la pineta dietro il campo sportivo comunale, l’area verde adiacente alla spiaggia di San Giovanni e, sempre in località San Giovanni, la grande area dove si trova la Torre dei Dieci Cavalli. Proprio in quest’ultimo caso si procederà, fra le altre cose, alla rimozione della rete metallica ormai deteriorata e alla pulizia completa dell’area antistante per rendere fruibile in sicurezza uno dei simboli di Muravera. Simbolo che, come ha spiegato l’assessore all’Ambiente Valerio Boi in uno degli ultimi Consigli comunali, dovrebbe poter ospitare di nuovo anche degli eventi, come accadeva sino a una ventina di anni fa.

Sul litorale di San Giovanni si provvederà, invece, al ripristino delle staccionate in legno e allo “sfalcio e decespugliamento selettivo”. Intervento simile anche nella pineta del campo sportivo, a sua volta sempre più frequentata dai cittadini. L’obiettivo principale del progetto «è incrementare e valorizzare il patrimonio boschivo comunale», viene riportato nella delibera della Giunta, «la mitigazione dei danni arrecati dagli incendi boschivi e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici».

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