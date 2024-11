Tre anni senza medico, dal sindaco accuse alla Regione 

Da tre anni Talana non ha assistenza sanitaria garantita. Ovvero da quando è andato in pensione Guido Colombo. Situazione diventata ancora più critica nel momento in cui Sergio Serra, suo sostituto, anche lui per raggiunti limiti d’età, ha lasciato Talana e conservato l’ambulatorio di Urzulei. In paese l’unico salvagente è calato attraverso un ambulatorio straordinario di continuità territoriale dove, una volta a settimana, presta servizio Ignazio Casari. Il sindaco, Christian Loddo, manifesta tutte le sue perplessità: «La vulgata che ci sono pochi medici secondo me non regge: in Sardegna per numero di abitanti ci sono tanti medici quanti nella media del territorio italiano. Le strutture ospedaliere periferiche chiudono mentre quelle dei centri urbani più popolosi non riescono a smaltire il carico di pazienti spesso alloggiati in corsia. Vedo due ordini di volontà. Una per lasciare che la situazione resti emergenziale al fine di consentire l'erogazione di fondi straordinari. Fondi extra che servirebbero per smaltire code per prestazioni specialistiche, per garantire un minimo di assistenza territoriale. È chiaro ed evidente che c'è una gestione fallimentare delle risorse. Ma, nonostante ciò, la direzione generale ha raggiunto tutti gli obbiettivi di budget, ossia riceverà una bella produttività. Ma questa è una Asl che gode di buona salute?». (ro. se.)

