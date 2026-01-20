Tre anni per una causa di lavoro 

Per definire un processo civile, l’attesa al Tribunale di Lanusei è di quasi due anni. Peggio va nelle cause di lavoro privato: la durata media di un procedimento, al palazzo di giustizia di via Marconi è di 1.162 giorni, oltre tre anni, dieci volte il tempo necessario a Vasto, la sede giudiziaria più virtuosa per le cause di lavoro, e quasi il triplo della media nazionale. Secondo uno studio di Confartigianato, che ha condotto un’inchiesta sulla giustizia lumaca in Italia, il Tribunale ogliastrino indossa la maglia nera (su scala nazionale) per la durata dei processi, sia civili che di lavoro.

Il caso

Confartigianato boccia il Tribunale di Lanusei e taccia di estrema lentezza il presidio giudiziario, sostenendo che servano, in media, 650 giorni (seconda è Cagliari con 624) per definire un processo civilistico. Addirittura più di tre anni per dirimere controversie di lavoro.

Invero, il presidio è rimasto a lungo orfano nei ruoli apicali, senza presidente e procuratore. Lacune di risolte con le nomine, lo scorso anno, del presidente Nicola Caschili e della procuratrice Paola Dal Monte. Figure essenziali per il buon funzionamento del Palazzo dove, di recente, hanno preso servizio quattro nuovi giudici.

Il Foro

È critico verso l’inchiesta di Confartigianato Vito Cofano, presidente degli avvocati del Foro di Lanusei: «Non è dato sapere l’esatta fonte di questi dati e l’anno di riferimento. Posso solo dire che la dottoressa Giada Rutili, prima del trasferimento, ha definito quasi tutti i procedimenti di lavoro, osservando, altresì, che i decreti ingiuntivi in materia di lavoro nel nostro Tribunale vengono di norma pronunciati dopo alcuni giorni, diversamente da quanto capita in altre realtà, dove l’attesa è nettamente maggiore».

L’avvocato entra del merito delle criticità che hanno rallentato le attività: «Queste statistiche sono viziate da un errore di fondo: non tengono conto della grave scopertura degli organici, come nel caso di Lanusei ove sino a dicembre c’erano solo tre giudici togati, tra cui il presidente, a fronte dei sette previsti. Non vi è dubbio che con l’arrivo di quattro nuovi giudici e con l’arrivo in primavera di altro giudice togato, il Tribunale può operare a pieno organico e risulterà di certo più efficiente alle prossime rilevazioni statistiche».

