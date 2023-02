Tre anni per corruzione all’ex cappellano 

Due condanne con il rito abbreviato e tre rinvii a giudizio. È il primo esito, pronunciato ieri dal gup Sergio De Luca, sui fatti avvenuti nel carcere di Alghero, tra fine 2019 e marzo del 2021, per cui erano imputati in cinque per corruzione. Tra questi l’ex cappellano Mario Chessa, destinatario della condanna a tre anni, accusato di aver favorito la consegna ad alcuni detenuti di diversi oggetti, non consentiti dal regolamento e in ogni caso senza passare dai controlli di sicurezza. Si tratta di quattro cellulari, uno smart watch e un telefono penna. Ma anche di altri beni che, secondo l’accusa, venivano dati in cambio di denaro accreditato su una postepay. Tutto questo sarebbe avvenuto con la collaborazione di un altro detenuto, Marcello Blasi, il quale avrebbe fatto pervenire i vari oggetti ai reclusi. L’altro imputato ad aver scelto il rito alternativo è Shakik Sarkaoui, condannato a due anni e otto mesi, che avrebbe portato, tramite Chessa, del tabacco ad altri detenuti e uno spray per gola in cambio, secondo l’accusa, di prestazioni sessuali a favore del prete. A difenderlo l’avvocato Milena Mura mentre Chessa è assistito dall’avvocato Claudio Montalto. Gli altri due rinviati a giudizio, oltre Blasi difeso dall’avvocato Maria Teresa Pintus, sono Michele Di Leo, il cui legale è Emiliano Alfonso, e Marian Pamint, seguito da Pasqualino Moi. La pm era Lara Senatore. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA