Tre anni di persecuzioni: 45enne agli arresti domiciliari 

Per circa tre anni sarebbe rimasta vittima di comportamenti persecutori da parte di un 45enne, il suo ex convivente, che da ieri è ristretto agli arresti domiciliari a Quartu con applicazione del braccialetto elettronico. A dare il via alle indagini, che avrebbero inchiodato l’uomo sulle sue responsabilità, una querela presentata dalla donna ai carabinieri. Il magistrato ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’uomo, eseguita dagli stessi militari.

Stanca di una situazione insostenibile, la vittima aveva denunciato una serie di comportamenti persecutori protrattisi per anni, riferendo atteggiamenti minacciosi e ossessivi che avrebbero inciso gravemente sulla sua serenità e integrità personale. A seguito della denuncia era stato attivato il protocollo previsto dal “Codice rosso”.

Le attività investigative successive hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dall’autorità giudiziaria per l’adozione della misura cautelare, finalizzata a tutelare la vittima. Poi il rapporto in Procura, col magistrato inquirente che l’altro giorno ha firmato il provvedimento restrittivo a carico dell’indagato.

Rintracciato dai militari a Quartu, il 45enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, accompagnato nella sua abitazione, dove dovrà scontare la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

