Tre anni di lavoro per la società Somica 

La società municipalizzata Somica è uscita dal limbo dell’incertezza: per il prossimo triennio 2025-2027 gestirà ancora alcuni importanti e vitali servizi in capo all'amministrazione comunale e la sua attività sarà potenziata.

Il futuro

Si tratta di una notizia tanto attesa. «Nello scorso mese di ottobre – spiega il sindaco – ci è stata presentata un’ipotesi di piano di nuove assunzioni che tiene conto delle diverse esigenze e a breve la società potrà provvedere al reclutamento di nuovo personale a tempo determinato e indeterminato» Il nuovo affidamento prevede al suo interno, così come sottolinea ancora Pietro Morittu, «anche alcune significative novità: nell’aggiornamento del contratto di servizio sono previste le ipotesi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di gestione di nuovi spazi in fase di realizzazione, come ad esempio il parco lineare di via Cannas e l’implementazione di alcuni servizi esistenti, come ad esempio quelli relativi al parco di Rosmarino”

La storia

La Somica nasce nel 2002 e nei primi anni assume 37 dipendenti di cui 34 lavoratori socialmente utili, adempiendo così uno degli obiettivi fondativi. Ad oggi è una società strumentale totalmente partecipata dal Comune di Carbonia, e tra gli scopi principali vi è la manutenzione del patrimonio comunale ed altri servizi integrati. In particolare si occupa del verde pubblico e dei servizi cimiteriali, passando per il diserbo, la manutenzione del Parco Rosmarino, della segnaletica stradale, senza dimenticare la manutenzione degli stabili e del patrimonio comunale, strutture sportive comprese, il decoro urbano e la salvaguardia e potatura delle alberature stradali. Nel corso degli oltre 20 anni di attività gli operai della società in house si sono dedicati, per esempio, alla gestione degli spazi verdi presenti in centro città o nelle diverse rotonde, ma anche ai lavori di gestione del cimitero e delle scuole, non tralasciando interventi di emergenza via via verificatisi in diverse zone. Morittu esprime grande soddisfazione: «Oggi, anche grazie all’operazione di recupero della deficitaria situazione finanziaria in cui ci siamo trovati al nostro insediamento, la Somica si trova in una condizione molto più solida, in quanto è stato possibile trasferire più risorse in cambio di più servizi. Nel corso degli anni si è purtroppo svuotata di diverse professionalità e noi oggi, dopo esser riusciti ad adempiere a uno degli obiettivi primari che era quello di assumere e accompagnare sino alla pensione tanti lavoratori socialmente utili ci stiamo muovendo per potenziarla»

